近年來政府宣示「資安即國安」，以及國內外「零信任」觀念的推廣，身分識別及免密碼使用日益受到關注與重視。FIDO聯盟繼U2F、 UAF、FIDO2等人對物的標準問世後，因應全球數以億計的終端裝置，由Intel、Dell、Qualcomm、ARM、Amazon、Google、Microsoft等聯盟會員共同倡議推動FDO物對物的身分識別標準，並由全球供應鏈大廠領銜完成POC(Proof of Concept)，FIDO聯盟也將推出認證計畫，鼓勵全球供應鏈相關產業重視物聯網安全，守護資安環境。

數位產業署署長呂正華表示，數位信任技術是政府推動數位韌性最重要的第一道關卡，因此數位部基於零信任架構的「永不信任、持續驗證」，推動FIDO身分驗證。而FDO將這個驗證技術推動至物聯網裝置中，預期未來在製造、零售、醫療等場域都會有很好的應用，也有助於產業建置高資安要求的數位韌性環境，促進資安產業的發展。

FIDO聯盟FDO專案負責人Richard Kerslake表示，當物聯網解決方案部署於各式場域（如工廠、醫院、車載、店家等）時，所有的物聯網裝置必須被「上線」到其管理平臺。FDO提供了幾乎適用於任何裝置與網路，自動化且安全、「隨插即用」的上線方式。隨著物聯網裝置和邊緣運算在各行各業愈發不可或缺，產業亟需一個安全、高效和標準化的裝置上線流程。FIDO聯盟最新發表的FDO技術標準，正是為了滿足此需求，應運而生的物聯網裝置上線標準協議，可徹底擺脫過去需要用預設密碼來啟用裝置，以及人為介入調校的資安風險。

FIDO聯盟臺灣分會會長同時也是神盾(6462)副總張心玲表示，臺灣資通訊產業在全球居領先地位，特別是在物聯網產業中的智慧製造及晶片設計等環節，更是在市場上扮演關鍵重要角色。神盾於2021年引領成立「FIDO聯盟臺灣分會」，即是為了促進國內FIDO社群與使用者間的緊密連結，形成更健全的生態體系，後續希望有更多國內廠商加入這個全球生態系，共同守護資安環境與供應鏈安全。