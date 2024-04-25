證交所表示，股東會前停止股票過戶為5月16日起至6月14日股東常會終結之日止，凡持有證交所股票尚未辦理過戶手續者，務請自即日起至5月15日下午5時以前，親臨或掛號郵寄（以113年5月15日最後過戶日之郵戳日期為憑）股務代理機構中國信託商業銀行代理部。
證交所6／14開股東會 擬通過4.6元股利分派案
證交所23日召開董事會，決議6月14日（周五）下午2時於台北國際會議中心4樓貴賓廳召開股東常會，擬將承認每股擬配發4.6元股利（包括現金股利3.1元及股票股利1.5元）。
證交所23日召開董事會，決議6月14日（周五）下午2時於台北國際會議中心4樓貴賓廳召開股東常會，擬將承認每股擬配發4.6元股利（包括現金股利3.1元及股票股利1.5元）。
證交所表示，股東會前停止股票過戶為5月16日起至6月14日股東常會終結之日止，凡持有證交所股票尚未辦理過戶手續者，務請自即日起至5月15日下午5時以前，親臨或掛號郵寄（以113年5月15日最後過戶日之郵戳日期為憑）股務代理機構中國信託商業銀行代理部。
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