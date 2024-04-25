證交所表示，股東會前停止股票過戶為5月16日起至6月14日股東常會終結之日止，凡持有證交所股票尚未辦理過戶手續者，務請自即日起至5月15日下午5時以前，親臨或掛號郵寄（以113年5月15日最後過戶日之郵戳日期為憑）股務代理機構中國信託商業銀行代理部。