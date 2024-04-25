金門縣長陳福海（左）仔細傾聽民眾所反應的問題，積極協助鄉親尋求解決之道。（圖／民眾提供）

金門縣長陳福海（左三）要求相關局處每個案件都要列管追蹤，不能讓陳情案石沉大海。（圖／民眾提供）

金門縣政府「縣長與鄉親有約」活動昨（24）日下午再度於縣府大禮堂登場，由縣長陳福海親自率領縣府各局處首長與相關人員，共同接受民眾20件陳情案。陳福海強調，縣府很願意和民眾一起面對並解決問題，若礙於法規目前無法解決的，也會協助向中央反映請中央修法，讓民眾感受到「縣府願意協助解決問題」的誠意。

根據民政處統計顯示，昨日活動中共受理16人次的陳情，主要以地政、建設的案件為最大宗，其中涉及地政有4件、建設5件、工務4件、觀光2件、財政3件、社會2件。據了解，民眾建議及陳情之事項多為土地所有權疑義、軍佔民地請求返還、建地住宅區受限、烏坵居民交通運輸不便請求協助、社區活動中心軟硬體設施疑義之事項，均已由相關局處列管追蹤辦理。

陳福海表示，舉辦「縣長與鄉親有約」活動，是為了讓民眾「找得到縣長」，能夠有方便的管道直接向縣府、縣長當面反映問題，進而讓縣府協助民眾解決困難。

陳福海也強調，民眾陳情的任何問題，縣府都要面對，陪民眾一起找方法。如果是地方政府就可以解決的，就立刻請相關局處協助民眾解決問題；若是跨局處的問題，就請參議幫忙協調溝通各局處，幫忙解決；若是攸關中央政策法令上的問題，法令允許可以做的，便可想方設法、幫忙民眾解決；但若礙於法令規定、目前窒礙難行的，也請局處跟民眾解釋清楚，並協助向中央反映是否能夠修法。重要的是，每個案件民政處都要列管追蹤，不能讓陳情案石沉大海。

陳福海也勉勵各局處首長，以百姓之心為心，用真誠態度回應民意，而縣府更將積極與新政府對接，爭取更多政策支持。他也預告，距離5月20日不到一個月，新總統、新政府即將上任，他將親自積極到中央各部會去拜會，持續和中央對接「結善緣」，讓中央官員更加了解金門，在政策執行上才更有機會獲得實質上的幫助，讓金門更好。