聯電預期第二季晶圓出貨量將季增1～3％，毛利率、稼動率持穩約30％、65％。因市場復甦力道較緩，預期今年不含記憶體的半導體產業年增率下修至4～6％，其中晶圓代工業年增11～13％，但主要由AI伺服器帶動，成熟晶圓代工業預估持平，公司目標表現優於平均。

聯電今年資本支出規模維持33億美元不變，其中6成將用於新加坡12i P3新晶圓廠的基礎建設。公司預期今年資本支出將觸頂，但由於客戶訂單調整，新加坡12i P3新廠的擴產進度將自2025年第二季遞延至2026年。

日系外資認為，聯電展望與其看法大致相同，儘管客戶庫存水位大幅下降，但可能基於擔憂總體經濟及終端需求復甦緩慢，仍不願意提供長期訂單預期，因庫存水位較低而多下急單，是市場先前預期聯電第二季營收將季減，但聯電預期將季增1～3％的主因。

聯電預期只要下半年非AI技術的終端市場需求不令人失望，首季營運可能大致觸底。日系外資表示，聯電上半年毛利率谷底維持約30％水準，遠優於2011、2015年的10％及20％，雖將今明2年獲利預期調降5％及3％，仍維持「買進」評等、目標價自57元略升至58元。

美系外資則指出，鑒於陸廠的價格競爭，市場空頭預期聯電第二季毛利率將跌破30％，但聯電表示售價將持穩、稼動率維持產業平均水準，並預期即使電力成本增加，下半年毛利率仍可維持類似水準，展望優於市場預期，目前預估聯電今年營收將成長5％。

對於與英特爾（Intel）合作計畫，聯電表示明年可能為英特爾晶圓廠進行投資，將現有產線轉換為聯電12奈米FinFET製程，由於客戶展現濃厚興趣，公司正設法加快進度。美系外資看好12奈米5年內將貢獻聯電營收達15％，且長期股東權益報酬率可能因此擴大。

整體而言，儘管半導體業周期已觸底，但下半年尚未出現強勁復甦，美系外資仍認為聯電毛利率較同業更具韌性，市場將對此展望及韌性做出正向反應，並認為聯電有能力在成熟製程競爭中脫穎而出，維持「加碼」評等、目標價58元不變。

第二家美系外資則相對保守，雖認為聯電首季核心業務績效、第二季展望均優於預期，但整體動能仍低迷，對下半年終端需求展望持更保守看法，預期聯電稼動率復甦將放緩，將第三、四季營收季增率預估由14.3％、14.9％調降至8.6％、2.5％。

儘管美系外資肯定聯電在此次產業下行周期提升整體獲利能力，但鑒於產業供需展望不利，認為競爭加劇將使聯電售價及獲利展望承壓，並可能限制未來價值重估。不過，約6％的殖利率具吸引力，預期股價下行風險有限，維持「中立」評等、目標價自51.5元調升至56.5元。