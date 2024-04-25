彰化縣花壇鄉有中古車業者25日舉辦「餘震捐款」活動，到4月30日為止，每發生1次餘震，該公司就捐款100元，員工自願加入捐款活動，每次捐款50元。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

0423花蓮大地震後餘震不斷，震撼全台人心，彰化縣花壇鄉有中古車業者今天舉辦「餘震捐款」活動，到4月30日為止，每發生1次餘震，該公司就捐款100元，員工也自願加入捐款活動，每次捐款50元。業者強調，他們當然不希望再發生餘震，但也盼望能在餘震不斷發生下，可以持續幫助花蓮災民。

「地震無情，人間有愛！」舉辦「餘震捐款」活動的中古車業者指出，花蓮大地震後，餘震不斷，他們有很多客戶都來自花蓮，藉由這次的活動，發揮抛磚引玉的效果，希望更多人一起來參與賑災。

他們公司率先捐款3萬元，25日到30日期間，每次餘震就捐款100元，員工也自願參與活動，每次餘震捐款50元， 業者強調，他們當然不希望再發生餘震，但若再有餘震不斷，他們希望能持續幫助花蓮的災民，為花蓮祈福，尤其近日曾在1天內餘震百餘次，讓人感到很不捨，他們公司決定讓老天爺來決定捐款金額，到4月30日當天會統計不管大小的餘震次數，以中央氣象署的統計為準。

今天業者的友人得知這項活動後，也趕來贊助捐款，1名捐了700元的民眾說，錢再賺就有了，這次的花蓮大地震再加上餘震，讓花蓮受到重創，花蓮的民眾很需要大家的幫忙，在經濟能力範圍內略盡棉薄之力，希望可以幫到花蓮民眾。

今天凌晨到上午，共計又再發生14次餘震，該家中古車行除已先捐款3萬元，也已再投了1400元到捐款箱，公司員工共有20人，每人都捐款700元，目前已累積4萬5400元捐款。