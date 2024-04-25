台北市每年5月至11月為防汛期，並於去年起進行「只出不進」管制執行4小時後，展開堤外滯留車輛拖吊作業，並搭配開放周邊區域紅黃線停車。台北市交通局表示，以往可停車範圍以方位、道路等文字資訊呈現，等同民眾要對道路、路寬有一定了解，即起則開放使用停車防汛查詢網，以圖資化呈現更方便。

北市每年5至11月為防汛期，進入梅雨、颱風季節，加上潮汐滿潮更容易造成河川水位上升，造成堤外停車場的安全疑慮，因此交通局提供防汛簡訊供車主登錄，並於去年實施只出不進後，交通局於去年8月卡努颱風、9月海葵颱風和10月小犬颱風，分別發出28萬2099、54萬138及33萬3734封簡訊，並裁罰352、238和157輛車輛。

停管處管職科長王永錕說，去年實施「只出不進」管制措施4小時後，就開始進行拖吊，若未移車則最高處4800元、移置費最高3000元及依停放時間收取保管費。並搭配開放周邊區域8公尺以上道路紅黃線範圍停車，今年也架設停車防汛查詢網（https://gis.gov.taipei/ttfp），以圖資化查詢系統，以利民眾閱讀。

停管處長李昆振表示，街道的車輛可容留數勢必會大於等於堤外車輛數，但以往停管處提供資訊皆以文字呈現，如「三民路（民權東路至健康路）以東」、「中正路（通河西街至環河北路）（不含）以北區域範圍」，民眾要對道路、路寬有一定了解，停車防汛網則以地圖方式呈現，放大可以看到可以停車的紫色圖形，方便性大幅提升。

局長謝銘鴻說，也會將新建停車防汛網的資訊提供給里長，請里長協助宣傳，之後考慮於防汛簡訊附上網址連結。

王永錕呼籲，民眾接獲只出不進訊息後請儘速移車，也鼓勵車主登陸防汛簡訊，必要時可以收到資訊，豪大雨期間也要特別注意氣象報告，若發生大雨時也可以盡量停車在堤內。