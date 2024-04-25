25日凌晨2時26分許，台北市警中山分局接獲嘉義縣警方轉報，曾姓女子與其母親通話時，有透露沮喪念頭，母親擔心她恐有不測，趕緊報案。中山分局員警到場發現，曾女住處大門深鎖無法進入，立即通知119協助破門，進屋發現曾女倒臥床上已明顯死亡，初步排除外力介入。

據了解，25歲曾女頭、手疑似被物品控制住，警方一度懷疑是命案現場，但現場無打鬥、被破壞痕跡，經調閱出入監視畫面，警方並發現她疑似寫有遺言的筆記，透露內心鬱悶之情，初步排除外力介入，正報請檢察官相驗遺體，查明死因。

中山一派出所今天凌晨接獲嘉義縣水上分局柳林派出所報案，報案人報稱女兒情緒低落，向她道別，擔心她想不開。警方派員前往林森北路9條通某公寓查看，大門深鎖無法進入，警方通知119人員到場破門，進屋發現曾女倒臥床上已明顯死亡。檢警目前正調閱死者相關就醫紀錄，釐清案情。

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