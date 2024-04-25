新竹縣YouBike 2.0自2022年6月底啟用以來，已突破170萬使用人次，因應竹北市YouBike使用熱烈，民眾常常借不到車，近日再於竹北市新增20處借還站點及160輛YouBike2.0E電輔車，累計竹北市共有87站、790輛車，全縣共137站、1180輛車。目前縣府也正與新埔正公所合作建置站點。

竹北市公所於去年編列8000萬預算，陸續投入YouBike2.0E電力輔助公共自行車及站點擴充，西環線已見雛型，中環線及東環線正加緊腳步勾勒綠廊地圖，同時因東區人口稠密，運輸需求量較大，公所採取加密建置。現於東區展開第3波站點啟用，共新增20個站點、160輛電輔車。

交旅處長陳盈州說明，這次新增的20個站點分別有成功國中、竹北國民運動中心、新竹生物醫學園區（南門）等。根據統計，台鐵六家車站是全縣最熱門的YouBike站點，這次新設站特別在對角處規畫高鐵新竹站（復興二路），希望能滿足上下班尖峰時間高鐵、台鐵民眾的轉乘需求。

竹北市長鄭朝方表示，竹北市公所為13鄉鎮中率先啟用電輔車的地方政府，冀望透過健全的單車硬體設備及路網系統，改變市民的交通與生活習慣，減少竹北車流量的同時也減少碳排，讓竹北邁向國際化的健康城市。

交旅處提醒，自行車屬慢車之一種，有自行車專用道時請走專用道，若在人車共用道，務必要禮讓行人，騎乘在一般道路上 要遵守交通規則，在行經路口要停下注意左右側來車，以避免發生擦撞，另也記得要投保公共自行車傷害險，只要在辦理會員註冊時，填寫實名資料，並點選加入自行車保險，保費由政府買單。