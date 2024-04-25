新北市勞工局與交通局今共同舉辦模範勞工表揚大會，新北市長侯友宜頒獎表揚171位模範勞工、60位優良駕駛及16家優良工會，感謝247位代表堅守崗位，努力創新，讓國際看見新北市。47歲的李鴻微天生唇顎裂，說話時發音不是很清楚，克服先天障礙，在麥當勞工作邁入第5年的她，對待客人如同家人般親切，獲得今年模範勞工。

李鴻微坦言求職路上屢屢受挫，失業2年的她，無意間看到麥當勞的召募訊息，有幸成為員工，由於先天的弱勢，讓她學習的速度比較一般人還慢，稍一不慎就造成工作夥伴的困擾，但主管及同事都會在旁邊非常耐心地提醒她說話不要急，於是她每天上班的休息時間都跟同事聊天講話，訓練自己的說話發音、增加自己的自信，現在已能夠坦然自若面對顧客，她說：「客人對她都很有耐心」，顧客的笑容反饋是她工作最大的動力。

任職大同公司三峽廠超過30年的62歲程秋月，把同仁當成家人，擔任工會代表，積極協助為勞工發聲，爭取勞工權益，獲選模範勞工。（陳慰慈攝）

而任職大同公司三峽廠超過30年的62歲程秋月，可以說是傳統重工業中，很稀有的存在，這類以男性為主的大型馬達電機產線上，她是部門裡唯一的女性，身形嬌小，戴著工安帽揮汗如雨的她苦笑著說，這個就是俗稱「3K」（危險、辛苦、骯髒）的傳統產業，現在年輕人不太想進來，即使進來也很難留住。大半青春歲月在廠裡度過的她，早已把廠當成家，把同仁當成家人，擔任工會代表，積極協助為勞工發聲，爭取勞工權益。

此外，有10位外國人獲選模範移工，其中來自越南的杜氏亮在台工作即將滿6年，擔任樂山教養院生活服務員，具備敏銳觀察力及判斷力，對於身心障礙院民照護細心，並能即時反映院民需求及身體狀況。在新冠疫情期間，她非常願意照顧因確診被隔離的院民，讓當時院內捉襟見肘的人力能有所緩解。

勞工局長陳瑞嘉表示，勞工局將持續、積極促進勞資關係和諧及保障勞工朋友權益，持續辦理徵才活動，鼓勵中高齡與高齡者續航職場，打造快樂勞動的新北市。此外，為了慰勞辛苦的勞工朋友，即起至5月10日，在本市26處視障按摩據點，平日消費不限金額，即可折抵100元，各小棧每日名額有限。