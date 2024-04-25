相隔3個賽季重返季後賽的雷霆，不但是挾著西區第一種子的身分，而且全隊兵強馬壯，25日面對從附加賽死裡逃生的鵜鶘，雙方實力懸殊，最終124比92，大贏32分，系列賽2連勝，同時也寫下季後賽主場5連勝的難得紀錄。

扣除掉當年杜蘭特、韋斯布魯克與哈登的三巨頭時代，雷霆過往都是給人軟弱的印象，但直至亞歷山大來到奧克拉荷馬之後有了蛻變，2016-17賽季起連續3季都只步季後賽首輪，2020-21賽季起連續3個賽季只步例行賽。

沒想到本季年輕力壯的雷霆猶如遇火鳳凰般重生，例行賽57勝25敗力壓尋求衛冕的金塊，榮登西區龍頭寶座位置。

季後賽首戰靠著霍姆格倫在最後14秒的罰球才以94比92驚險獲勝，今日一上來就打得非常強勢，首節35比22攻勢打得鵜鶘措手不及，第四節將領先優勢擴大到30分以上之後提前鎖定勝局。

雷霆先發五虎得分都上雙，亞歷山大33分勇冠三軍，霍姆格倫26分、7籃板，傑倫威廉斯21分、5籃板、7助攻，托特15分，吉迪13分、6籃板。

少了錫安威廉森的鵜鶘如同少了一隻強而有力的臂膀，瓦蘭丘納斯19分、7籃板，赫伯特瓊斯與英格拉姆各18分，麥科倫15分。