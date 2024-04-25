這是本月初以色列突然撤軍之後首度又對加薩走廊發動猛烈攻擊，被迫逃命的巴勒斯坦人形容這應該是這場戰爭中最慘烈的轟炸行動。

此外，以色列納坦雅胡政府發言人表示，以色列正在推進對拉法發動地面戰的計畫，但沒有給出時間表。

位於加薩走廊南部的拉法被視為是哈瑪斯最後的堡壘。以色列當地報紙《今日以色列》（Israel Hayom）周三報導，以色列政府在與哈瑪斯的停火談判陷入僵局後已經做出決定，進入拉法掃蕩的行動「很快」就會發生。

包括以色列最親密的盟友美國在內，許多西方國家都懇求以色列不要進攻拉法，因為加薩走廊230萬居民中，有超過一半現在都躲到這座與埃及接壤的城市避難，一旦以色列發動地面戰勢必在當地造成重大死傷。

美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）在白宮表示，華盛頓當局仍在與以色列討論拉法的問題，兩國官員應該很快就會再次會面。

一位不願具名的以色列國防高層透露，以色列準備在進軍拉法前撤離平民，並已採購4萬頂帳篷，每頂帳篷可容納10至12人。進攻拉法就只差總理納坦雅胡下令了。