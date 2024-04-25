雲林縣近年轉向農業與高科技產業並重，中科虎尾園區成為生技醫藥產業及光電產業發展基地，吸引全球封測龍頭廠日月光投控旗下矽品精密加碼投資擴建新廠，雲林縣府也積極爭取台積電（2330）先進製程廠進駐中科虎尾園區投資設廠，近年來吸引許多建商搶進雲林購地推案！

其中，鄉林（5531）集團首次跨過濁水溪、來到雲林縣斗六市推出預售新案「鄉林雲峰」，正式開案未滿10天已銷售近五成，來客數超過500組，兩房產品幾近完銷！

根據去年實價登錄資料顯示，雲林縣治所在的斗六市，房價站穩3字頭，部份建案高樓層，每坪單價更站上32-35萬元。

鄉林集團董事長賴正鎰表示，鄉林買下該基地完全是機緣，他與兄長都在斗六念國、高中，對當地的市中心生活圈相當熟悉，該處原是種植老欉文旦樹超過五十年，核心鬧區已經很久沒有新建案，所以得知地主有意釋出，他就找了地主洽談，談了一年多才成交。

他指出，近幾年因為通膨影響，加上工料雙漲，購屋剛性需求增加，各地房價齊揚，鄉林建設由台中進軍雙北市推案獲得佳績，除了持續在台中及雙北推案外，隨著大台中生活圈的延伸，中科園區也往彰化二林園區、雲林虎尾園區擴展，鄉林也往南推進到彰化員林、雲林斗六等地推案，「雲林縣長張麗善也在積極爭取台積電進駐雲林！」

賴正鎰說，他來自雲林古坑草嶺山上，「故鄉在雲林」，所以公司才命名為「鄉林」，在台中發展40年後，立足台灣，跨足大陸，放眼世界，如今返鄉投資。

至於這個新案命名為「鄉林雲峰」，主要是雲林最高峰「嘉南雲峰」，海拔1795公尺，在雲林、嘉義、南投等交界之峰頂而得名，遠觀時，山勢峻拔、高聳入天，雲海視野遼闊，更可眺望玉山山脈的美麗風光。

他說，「鄉林雲峰」是全齡化飯店管理式休閒宅，更把斗六在地士紳「雲林首富吳秀才宅邸」的概念，也融進建案的規劃設計中。基地緊鄰斗六國中、斗六高中，充滿書香氣息，昔有孟母三遷，說明環境對於教育的重要性，所謂「吳秀才宅邸」的概念，未來在社區的三進院落與畫室、圖書室可以充份展現。

「鄉林雲峰」基地面積1650坪，僅使用500多坪蓋大樓，其餘千坪面積保留作為戶外休閒與綠地的空間，所有公設都規劃在1樓，規劃全齡社區，全社區總共規劃224戶、以25-40坪的兩房與三房產品為主，定位為不分年齡都適合居住的「智能輕豪宅」。

賴正鎰說，過去雲林人可能習慣傳統透天建築，鄉林導入豪宅會館等級的公設及涵碧樓的飯店管理來服務社區，提供住戶全新生活體驗及建築新美學；同時，因應建築綠能及永續，在大樓的屋頂有規劃空中開心農場，鼓勵住戶動手種植蔬菜和水果，並且在屋突部份有裝設太陽能板，屋頂光電不僅省水、省電還省荷包，社區生活減碳舒適。

根據內政部統計月報，今年前二月，雲林縣建物買賣移轉棟數870棟、較去年同期576棟年增逾50％，這些購屋族考量到家中原住宅已過於老舊，家中長輩日漸年邁不堪鎮日樓梯上下，除了傳統透天之外，也會想嘗試換住大樓社區。

鄉林建設總經理方偉民表示，為了提供雲林鄉親從幼兒到老年人都可以安心居住的全齡宅，「鄉林雲峰」建案規劃為零店面的純住宅，在公設部份規劃了青壯族的健身房、兒童的遊戲室、青少年活動室、屋頂露營平台，以及老年人可以在社區運動的槌球場等一應俱全。