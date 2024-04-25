醫療暴力零容忍 台北榮總今舉辦應變演習（台北榮總提供）

醫療暴力零容忍 台北榮總今舉辦應變演習（台北榮總提供）

醫療暴力零容忍 台北榮總今舉辦應變演習（台北榮總提供）

醫療暴力零容忍 台北榮總今舉辦應變演習（台北榮總提供）

台北榮民總醫院有鑑於近年醫療暴力事件層出不窮，造成醫事人員人身及尊嚴重大危害，也影響一般民眾就醫權益，為防範醫療暴力事件發生，並提升醫事人員面對暴力行為的應變能力，25日會同轄區派出所舉辦「醫療暴力應變實況演練」，透過簡報說明與實況演練，讓第一線醫事人員了解醫療暴力發生情境，並啟動緊急求救防暴機制，即時通知駐衛警、保全及派出所警力支援。

北榮主任祕書向為平表示，急診室和精神科病房是醫療暴力的高風險處所，醫院每年都會辦理暴力演練，讓同仁熟悉處理與通報流程，但是近年門診和病房暴力事件也有增加趨勢，今年特別選定精神科門診和一般病房實施演練。

其中，精神科門診模擬病人私自使用醫療專用插座充電，護理師規勸時病人情緒失控，對醫師及護理人員言語辱罵，佔據診間不願離開，妨害其他民眾進入診間看診；病房則模擬病人家屬對夜班護理師言語恐嚇及肢體暴力，護理人員互相支援及安撫病人家屬。暴力演練狀況經由醫護啟動應變機制，通報駐衛警趕到現場協處，維護第一線醫護人員人身安全，轄區永明派出所接獲通報即時出動警力到場處理，演練過程逼真。

向為平表示，北榮對於職場安全極為重視，有關醫療暴力滋擾事件，醫院已經訂定標準作業通報流程，以及建置緊急求救系統，醫療暴力事件發生時，醫院也會即時給予同仁關懷慰問與心理支持，並提供法律諮詢，北榮一向秉持醫療暴力零容忍立場，對暴力事件一定依法追究絕不寬貸，請民眾就醫時務必尊重醫療專業處置，互相包容體諒，透過良好的醫病溝通，共創安全醫療工作環境與守護民眾健康。