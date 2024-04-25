113年台北全中運田徑場上出現耀眼新星，台中市萬和國中國二好手陳羿岑25日在國女組200公尺及4X400公尺接力都順利摘金，個人本屆全中運累積5面金牌到手，可以說是本屆全中運田徑場上「最強國中生」。

陳羿岑22日在本屆全中運田徑國女400公尺決賽以53秒13大會新猷摘金，秒數也刷新U18、U20全國紀錄，更是台灣女子400公尺歷來第3快成績，未來值得期待。

成為團隊重要的好手，陳羿岑也是接力隊不可或缺的戰力，先在國中做4X400混合接力助隊奪金，25日個人本屆最後一項4X400公尺接力擔任最後一棒，前三棒隊友努力維持在前三位子，交給第4棒的陳羿岑後，過第1個彎道後就飛快超越前兩名跑者，讓萬和國中躍居領先，隨後陳羿岑繼續擴大與後方追兵的距離，為萬和國中穩住金牌。

賽後陳羿岑表示，能夠包辦5金很榮耀、很開心，感謝教練指導、隊友並肩作戰以及爸媽溫暖的支持，但被問到是否要再參加5個項目，她笑著搖頭坦言很累。

陳羿岑並說，25日是自己賽程最累的一天，因為要先比200公尺，再比4X400公尺接力，拿到勢在必得的200公尺金牌後，就是做好收操、吃補給品，為隨後的4X400公尺接力做好準備。

113年台北全中運25日田徑國女4X400公尺接力，台中市萬和國中在第4棒陳羿岑（中左）精彩發揮下，後來居上奪金。（台北市政府教育局提供）