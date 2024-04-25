高雄岡山警方於4月23日在一家超商逮補一名女車手，起出作案用的證物（見圖）。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄岡山一名59歲陳姓男子於今年3至4月份誤信假投資真詐財的網路詐騙話術，以為能賺取快錢，因此陸續交付170萬元給騙徒。警方在獲報後將計就計，於4月23日埋伏逮補一名28歲施姓女車手，訊後依詐欺罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

近來熱錢滾滾，陳男誤信騙徒的話術「可迅速獲利、穩賺不賠」，因而上當，於今年3月起陸續交給對方20萬、50萬、100萬給騙徒。直到陳男想要拿回款項，但對方卻推拖，並要求他再面交120萬元才能出金。陳男驚覺被騙而報警。

警方將計就計，到面交地點的超商埋伏，待施姓女車手出面取款時予以逮補，警方起出作案用工作手機、工作證、現金憑證收據等證物。

從台南搭乘白牌計程車到高雄收錢的施女聲稱，她是透過網路找工作，以為做的工作是去向民眾收帳，並不知道自己淪為車手。對於網友是誰，施女無法交代清楚。警方訊後，全案依詐欺罪嫌，移請橋頭地檢署偵辦。