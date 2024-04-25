113學年度四技二專暨二技統一入學測驗即將於27日起連續兩天登場，考量近來地震頻傳，測驗中心25日公布因應地震狀況處理3大原則，包括繼續考試、就地掩蔽、緊急疏散，並視情況延長考試時間或提供招生補救措施。而考試期間如果發生地震，將由考場分區主任決定處理方式，考生須配合監試人員、廣播指示行動。

測驗中心說明，第一種情況為地震未及災害，判斷試場無危險、無倒塌之虞，試場監試人員會維持試場秩序，考生繼續考試。

至於第二種狀況，測驗中心提到，則是地震搖晃劇烈時，試場監試人員會維持試場秩序，請考生勿慌亂，將試題本、答案卡（卷）放在桌上，雙臂保護頭頸，原試場就地掩蔽，不可互相交談。待地震結束後，請考生繼續考試，考試受中斷影響的部分將延長該節考試時間，會由試務單位通知考生。

測驗中心提到，第三種狀況為地震嚴重，有牆壁或樑柱變形、倒榻之虞等情形，試場監試人員會維持試場秩序，請考生勿慌亂，將試題本、答案卡（卷）放在桌上，配合監試人員指示，迅速離開試場，疏散到安全區域。分區試務辦公室會廣播宣布「本節暫停考試、考生請緊急疏散，並請注意後續廣播說明」，後續招生補救措施將由招策會研議後統一公告通知。

測驗中心表示，考前將再提醒全國考區全面檢視校園及教室安全，並確認試務人員知悉地震時處理方式。另外，地震發生時，如果縣市政府所在地震度達5級以上，即會針對震度4級以上地區擁有4G手機的民眾發送地震警報訊息。

測驗中心指出，考試期間，為避免手機可能因告警訊息服務發出聲響造成違反試場規則，考生請勿隨身攜帶手機進入試場，建議將手機交給陪考家長保管。

測驗中心強調，發生地震時，將有試務人員指導避難，請考生及家長放心；若仍由考生本人攜帶入場應試，請務必將手機完全關機或拔掉電池並放在指定地點（臨時置物區），如僅關靜音，手機依不同型號也可能響起或震動，一旦手機發出聲響或震動則視同違規，仍將依試場規則議處。