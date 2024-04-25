韓聯社25日報導，因反對政府擴招醫學生名額，韓國各大醫學院請辭教授的辭職已於25日生效。但韓國總統直屬的醫改多邊協商機制——醫療改革特別委員會當天正式成立。

各大醫學院教授於3月25日集體提交辭職報告，抗議包括醫學院擴招在內的政府醫改方針。根據韓國《民法》規定，辭職在提交辭呈之日起1個月後自動生效。

但韓國保健福祉部第二次官（副部長）樸敏守22日表示，國立大學教授屬於國家公務員，私立大學教授也適用《國家公務員法》，因此《民法》不適用醫學院教授辭職。全國20多個醫學院參與的全國醫學院教授緊急對策委員會23日則重申，辭職將於4月25日如期生效，這將不受政府有關受理辭呈的政策影響。

另一方面，醫療改革特別委員會25日正式成立，並召開第一次會議。委員會由6名政府委員和20名民間委員組成，其中的民間委員再分為10名供給方（即醫界）推薦的人士、5名需求方推薦的人士和5名專家。由於在醫療界影響力較大的大韓醫師協會、大韓實習住院醫師協議會宣布不參與委員會活動，部分人士質疑該協商機制的效用。

該委員會將主要負責細化政府提出的「四大必需醫療服務所有政策」。該政策核心內容為強化地方醫療服務、擴充醫療人力資源、構築安全網防範醫療事故、優化醫療服務價格。