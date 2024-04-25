知名命理師詹惟中出道20年，憑藉著幽默風趣的形象，上遍各大綜藝節目，也是命理、風水節目固定班底，今25日曬出一張坐輪椅照片，並嘆自己「不良於行才知道他們的辛苦」。

詹惟中在社群曬出身穿白色短袖T恤、牛仔褲，穿著簡便拖鞋，表情若有所思的坐在輪椅上的照片。並發文表示，這是他首次患腳底筋膜炎，現在痛到不能著地，所以暫時坐輪椅，「不良於行才知道他們的辛苦更感受到健康的重要，不要擔心我，你們更要注意自己的健康，加油」。

不少網友留言要他好好保重身體。而詹惟中先前上節目也透露多病纏身，骨刺心臟肝都不好，所以沒打算再婚，「不要耽誤別人了，而且我已經自由自在了，為什麼還要結婚？結婚就是生命中的體驗，有過就好了！」

且之前詹惟中曾自算活不過66歲，而且是「意外身故」，常針對時事做預測的他，早年更預言大S夫妻5年內會有婚姻危機，讓他慘被網友出征，事後他澄清只是好意提醒，「婚姻結合在一起不容易，不要錯失美好的姻緣」，結果就被外界認為是詛咒他們婚姻會破裂，他也強調沒有提到「離婚」。