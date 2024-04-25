準總統賴清德內閣人事第六波名單，今（25）日召開記者會公布。賴清德形容他的國安團隊，都是一時之選，且具備三樣特性。

賴清德強調，新國安團隊將扛起守護國家的責任，在蔡英文總統「四大堅持」下繼續推動民主和平「四大支柱」，以和平爲燈塔，民主爲指南針，來守護國家主權、躋身國際。

這波人事案，國防部長顧立雄、外交部長林佳龍、國安會秘書長吳釗燮、總統府秘書長潘孟安、國安局長蔡明彥、陸委會主委邱垂正、海基會董事長鄭文燦、退輔會主委嚴德發。

賴清德首先感謝準行政院長卓榮泰在過去兩週裡面，公布了「行動創新」、「穩健前進」、「團結永續」、「積極行動」等四波人事，完成內閣的佈局，今天向國人報告未來國安團隊。他說，我們都很清楚目前國際情勢、地緣政治變化非常嚴峻，區域的霸權崛起，再加上全球供應鏈重組，以及價值典範的轉移。

他說，在此情形之下，國人也都非常了解應該要團結一致，除了發展創新繁榮的經濟、建立公義永續的社會，也更應該要打造民主和平的台灣。

賴清德說，新的國安團隊所面臨的挑戰是前所未有，邀請的國安團隊，除了是一時之選外，組成的國安團隊也具備以下特性。第一，有專業又有經驗，而且是要跨域專業、經驗，才能馬上上手，不會有須臾耽擱，能無縫接軌，推動國家穩健前進。

他說，第二，要有默契又能夠合作。國安團隊的成員，在過去政府中，在不同位子上已有共事經驗，未來國安工作包括國防、國安、外交、兩岸都必須要共同承擔；第三是以國家為己任。因此，面對極權主義的興起、中國的步步進逼，國安團隊責無旁貸，要以國家為己任，扛起守護國家的責任。

賴清德指出，未來將率領這支國安勁旅，以和平為燈塔，以民主為指南針，在蔡英文總統的「四大堅持」上，落實民主和平的「四大支柱」行動方案。

他說，要達到第一，守護國家主權、維護民主自由人權的生活，第二，穩定兩岸、維護印太的和平，第三，是躋身國際，讓國際社會能夠看見台灣，持續肯定台灣，爭取國家的利益，同時也讓台灣在國際上面能夠盡我們的力量，形成國際社會一股良善正面的力量。