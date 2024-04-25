陸軍兩棲海龍蛙兵一名士官，3月間被同袍舉報拍攝性愛片並上網販售，因影響軍譽遭到汰除。國內最大成人影音平台業者「SWAG」於事件爆發後，評估該名士官各項條件極度優異，國內AV男優「無人能及」，私下向他拋出橄欖枝邀約合作。

據悉，該名士官與業者經過商談，正式答應進軍成人平台，近日將與在營區內拍性愛片也遭汰除的國前女輔導長「內內」共同現身宣布正式進軍成人影片，兩人未來是否會「合體拍片」，上演「蛙兵大戰輔導長」頗令人期待。

SWAG平台業者看完士官在自行拍攝影片中的表現，大感「驚為天人」，不論外觀、身材、線條及技巧，兼職堪稱完美等級，遠遠超過國內線上AV男優；因此認為該名士官未來前景可期，於是積極地透過管道與他接觸洽談合作，並提出優渥的條件，最後終於獲得首肯。

另外，陸軍前女輔導長「內內」，過去曾因與男友在營內拍攝性愛影片遭到外流，被汰除後加入SWAG平台，一躍成為炙手可熱的當紅直播主；目前確定兩人即將成為師姐弟，近期內將正式攜手曝光。