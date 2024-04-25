台南市南區25日上午7時39分發生近5000戶大停電，台南市立殯儀館4大禮廳全部停擺，直到近1小時後才恢復電力，共有20場告別式受影響，其中包括台南市警局參加的1場警員公祭。禮儀公司與家屬頻向館方抱怨，台南市民政局緊急解釋是因台電電力設備跳脫導致。

台南市南區25日一早發生大停電，共有4783戶受影響，直到上午9時許才全部恢復電力。

台南市立殯儀館正處於停電範圍，停電當下共有和平堂5間、禮儀廳4場與入殮室11間正舉辦儀式或告別式，屋內立刻陷入一片漆黑，麥克風、影片、燈光全部停擺。

其中包括台南市警5分局立人派出所因肺腺癌離世的53歲警員楊銘仁告別式，約有上百位警員到場致祭，台南市警局長廖宗山也到場致哀。

有警員表示，梁員告別式當下共跳電2次，第1次在家祭開始時，第2次在播回憶錄影片時，兩次跳電都令人錯愕。

禮儀業者表示，停電當時，台南市殯所有禮廳（明德廳 、景德廳、懷慈廳、 懷悌廳）都有告別式進行，館方緊急使用柴油發電機供電，但因電力有限，優先供應地下室的大體冷凍櫃，其他禮廳一時間仍無電力，也無空調，家屬對治喪環境抱怨連連。

台南市殯的電力在8時10分左右復電，所有禮廳立刻復電，恢復空調等各項設備。台南市民政局也向業者解釋，停電是台電原因造成。