「e+自動關」開火即啟動防護機制，此商品原始設定具備15分鐘自動防護機制，亦可從1-99分鐘自由調整，防止忘記關火，提供即時保護，保障家人的安全，給予使用者更大的安心。這項創新商品的推出，不僅滿足了消費者對居家安全的需求，也展現美賣將團購與募資結合的商業模式。

此外，團購市場的運作涵蓋諸多環節，從商品開發到銷售媒合，需要精準把握商品特性及市場需求。這其中包括與供應商的溝通協調、產品品質的確認、訂單的整合及配送等，這些步驟都需花費時間與精力。因此，消費者的等待時間也隨之增加。為了提供更快速的購物體驗，美賣不斷努力優化供應鏈，確保商品品質，以滿足消費者的需求。美賣攜手新竹物流，推出全新服務「指定專區24hr快速出貨！」涵蓋五大商品類別「3C家電、流行服飾、餐廚用品、美食飲品、美妝保養」，支援全台24小時出貨。同時，「e+自動關」也於24小時專區當中。

展望下半年，美賣將持續推動團購與募資產業的結合，以擴展消費族群及產品線。透過募資與團購的結合，不僅有助於企業快速推廣產品，同時也獲得資金支持推動市場擴張。此外，這種合作模式也激勵了創業者和新品牌的崛起，促進了創新產品和服務的發展。這一趨勢帶來了更多機會和可能，為產業的發展注入了新動力，也讓消費市場更加的多元。

營收表現方面，受惠於獨家取得大內大手線上「3E小島快鎖」代理權，3月營收達0.12億元，單月年增幅達46.4％；第1季營收為0.44億元，年增67.6％。