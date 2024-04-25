放寬僑外生留台有進度！勞動部部長許銘春於25日書面報告時提及將適時取消僑外生評點制名額上限，並與國發會等部會研議，未來將新增僑外生個人工作許可制，納入《外國專業人才延攬及僱用法》或就業服務法規範。

立法院25日邀請勞動部部長、法務部、原民會、內政部、衛福部就「就業服務法上路逾30年，針對就業促進、歧視禁止、外國勞動力權益保障等面向進行全面檢視」專題報告。

依現行的僑外生評點制，僑外生要留在台灣除了要符合評點規定外，一旦更換工作就要重新評點，如上節目受訪、寫專欄等都要額外申請工作證，十分麻煩，有僑生就建議勞動部應發放僑外生個人工作許可。

報告指出，為擴大留用僑外生從事專門技術工作，2014年起隨著僑外生畢業人數增加，已逐年增加僑外生評點制配額，2024年提高至7000名，且近3年核准工作人數達開放配額9成以上，並檢討修正法令規定，適時取消僑外生評點制名額上限，並與國發會等部會研議，未來將新增僑外生個人工作許可制，納入《外國專業人才延攬及僱用法》或就業服務法規範。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國表示，由於目前社會對僑外生填補缺工人力較有共識，將與國發會、僑委會等相關部會討論後取消僑外生評點制名額上限，至於個人工作許可制則要待相關法規訂定後才能上路。