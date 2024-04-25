台北市幼兒STEAM創思中心25日上午舉行揭牌典禮，台北市長蔣萬安也到場參與。他強調，這是台北市STEAM教育推展的最後一塊拼圖，將提供孩子跨域學習資源，從小培養創意及解決問題的能力。蔣也透露，幼兒STEAM成立後，也總算將過去一直放在心中的理念具體落實。

蔣萬安致詞表示，城市的進步靠硬體建設，城市要偉大，則是仰賴文化形塑，而文化形塑需要從教育著手。他強調，見證台北市STEAM教育推展的最後一塊拼圖拼上，讓他非常感動，也總算是將過去一直放在心中的理念具體落實。

蔣萬安也提及近日被報導、開發「地震速報」app的高三學生林子祐，起初並沒有相關程式設計的背景，但持續透過發想讓氣象局原本提供的功能能夠更優化，最後開發出了近日下載數前幾名的app。他表示，希望未來STEAM創思中心啟用後，也能夠讓更多小朋友有更多的發想。

蔣萬安說，台北市將跟上國際趨勢，讓孩子從幼兒園到大學都享有統整科學、技術、工程、藝術及數學5大領域的跨域學習資源，以環境為師，從學中玩、玩中學，從小培養創意、質疑及解決問題的能力，而不再只是要求記憶、背誦導致想像力被框限。

教育局副局長陳素慧指出，幼兒STEAM教育重點在於鼓勵孩子動手做，從觀察、操作、發現問題、再嘗試都是課程內容，因此課程設計其實相當困難，不僅沒有教科書，老師更要不斷思考並更新課程設計，以給予孩子不同內、外在操作變因。

陳素慧說，中心將從公立及非營利幼兒園開始，負責推廣幼兒種子員體驗及師資培育，首階段預計與新生附幼及14個基地園合作，規劃教育增能研習課程，接著持續向外擴散，輔導其餘幼兒園將STEAM教育理念融入日常教學中。