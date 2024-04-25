7-ELEVEN持續擴大經營的OPENPOINT生態圈，自2022年推出「點數折抵代收服務」，服務實用性高、貼近全民生活需求，累計服務逾10萬人次，為會員省下超過8000萬元的代收帳單，觀察電費名列前三大點數折抵代收項目，適逢電價調漲、用電量大的季節，7-ELEVEN首推電費帳單以OPENPOINT全額折抵享11％回饋，持續讓OPENPOINT點數好集、好用、好生活。

7-ELEVEN「炎夏抗漲 OPENPOINT繳電費，補貼您11％」活動，會員須準時於5月1日上OPENPOINT APP指定活動頁面，前1,000名登記成功的會員始獲得資格，緊接著於6月持最新一期電費帳單、就近7-ELEVEN使用OPENPOINT點數折抵整筆電費帳單成功，分兩步驟完成登錄活動資格、點數全額折抵電費帳單，即可獲得11％點數回饋，最高回饋上限200點、價值相當於200元現金。