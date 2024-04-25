飯後要避免做的6件事(製圖/中時新聞網)

現代人生活緊湊，常常吃飽後就緊接著做其它事，但小心有些行為恐對健康產生負面影響。對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒點出6件吃飽後不能馬上做的事，包括運動、洗澡、睡覺、抽菸、喝茶、繁重家務等。其中他提到，餐後立刻飲茶可能會加劇鐵質的缺乏，尤其缺鐵性貧血族群更要特別注意。

醫師黃軒在個人粉專發文表示，吃飽後身體會開始進入消化模式，此時有些活動，恐影響消化系統的運作，甚至對健康造成負面影響。並整理出以下飯後要避免做的6件事，以供民眾參考：

1、不要立刻運動：飽餐一頓後，身體需要將大量血液送往消化系統以幫助消化，若此時進行運動，需要的血液會被重新分配到肌肉，導致消化系統的血液供應不足，從而引起消化不良或腹痛。特別是劇烈的運動，如跑步或舉重，可能會對飽滿的胃部造成額外壓力，使胃內容物被迫逆流，甚至引發嘔吐的反應。

2、不要立即洗澡：尤其是熱水澡，會導致身體表面的血管擴張。這種血管擴張會使血液流向皮膚表面，從而減少了腸胃的血液供應。由於血液供應減少，連帶影響腸胃的消化能力，導致消化速度變慢，甚至出現消化不良的狀況。

3、不要馬上睡覺：餐後立即躺臥會導致胃部蠕動減慢，使食物於胃中停留時間變長，進而引起消化不良、脹氣。此外，胃中的酸性物質，也容易逆流到食道，從而引起火燒心等不適感，特別是對於有胃食道逆流者來說，症狀更容易加劇。除了影響消化，還可能與肥胖和慢性病的風險增加有關，主要在於缺乏適當活動，導致身體新陳代謝受影響。

4、不要馬上抽菸：此舉會刺激胃酸分泌，增加胃部負擔，從而導致消化不良。還會使尼古丁吸收速度加快，不僅會加重心血管系統的負擔，還會對消化道的黏膜造成刺激，增加患上消化性潰瘍的風險。

5、不要立即喝茶：茶葉中的單寧酸，與食物中的鐵質結合後，可能會形成不易被人體吸收的複合物，從而降低鐵質吸收率，尤其是植物性食物中的非血紅素鐵。對於缺鐵性貧血族群來說，餐後立即飲茶可能會更加劇鐵質的缺乏，務必要注意。

6、不要立即做繁重家務勞動：如馬上掃地、拖地，或搬運重物，其通常需要彎腰和扭轉身體，可能會對胃部造成壓力，導致消化不良或腹部不適，影響食物的正常消化過程。不過，簡單的家務勞動例如洗碗、清潔桌面等是可以的。

黃軒提醒，健康的生活方式，是需要民眾在日常生活中做出明智選擇，吃飽後務必要避免馬上做上述事情，應給身體30分鐘～1小時來消化，然後再進行日常活動才適當。

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。