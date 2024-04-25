去年因肩傷被迫退賽，高雄市桃源國中柔道隊長布農族女生林沛芯，於2024年全國中等學校運動會一路過關斬將，打敗對手奪得金牌，帶領桃源國中獲得1金、1銀與7銅佳績，其中10名應屆體育班畢業生，全部穿金戴銀；校長陳世明說，體育班學生優秀的表現，今年將銜接六龜高中就讀，提供最佳資源，讓學子們在地就學。

摘下柔道國中女子組第四級金牌的林沛芯，身兼柔道隊隊長，因過去練習意外導致嚴重肩傷，錯過去年全中運參賽資格。林沛芯飲恨之餘，仍努力不懈堅持練習、冷靜應戰，終於在今年一雪前恥，突破自我極限一舉奪金。

同樣擁有好成績的同學吳妤萱，於今年全中運舉重項目，抓舉55公斤、挺舉77公斤，共計132公斤，獲得國中女子組64公斤級銀牌。吳妤萱一年級時原就讀普通班，家人原本不贊同她轉班練舉重項目，但她靠著自身的樂觀與不放棄的精神，說服了家人的疑慮，堅定走向自己熱愛的舉重之路，未來舉重之路將勇往直前。

另外，為了柔道運動轉學來桃中就讀的謝若涵，來到桃中後展開嶄新的國中生涯，今年首次參加全中運，就在同學們驚呼聲中勇奪國中女子組第九級銅牌，也是人生最高一面獎，從柔道找回自信，嶄露頭角，未來表現精彩可期。

2024年全國中等學校運動會在台北市舉行，來自高雄南橫山區極度偏遠學校桃源國中表現亮眼，柔道、舉重項目大放異彩，金、銀、銅牌入袋，體育應屆畢業班10位同學「人人有獎」，為校爭光；另二年級體育班學生也表現不俗，7人參賽，獲2銅與第五名共3面獎牌。

其他選手亦表現突出，王巧樂、柯芷穎、張維婷、林國祥、謝若涵、高孟軒獲得柔道項目各量級銅牌，顏琳、張維倫於柔道項目各量級獲得第五名，謝蕙柔榮獲舉重國中女子組76公斤級銅牌，洪嘉星、顏誠諾獲得舉重國中男子組89公斤、73公斤第4名、第5名佳績。

校長陳世明表示，桃源國中為山區小校，學生以布農族居多，不僅在體育賽事上取得了卓越的成績，在學業上亦是競競業業，力求進步。週一至週四在師長的陪伴下，國三生認真複習到晚上10時30分，校方也用心提供住宿及餐食，讓準考生能無後顧之憂地拚搏會考。

桃中小將即使在準備全中運的同時也不忘提升學力，不因身處偏鄉鬆懈，比賽閒暇之餘，藉由靈鷲山資助的力宇科技做線上學習，師長為了讓比賽的同學趕上進度，不辭辛勞錄製上課影片，讓參賽同學回到學校後也能利用平板、電腦補課，不耽誤課程進度。

陳世明說，只要重視每個孩子獨樹一幟的特質，並幫助他找到方向、積極發展，每個人都是未來振興部落的主力。此次全中運，桃中三年級體育班表現亮眼，不僅學生平時的努力，還要歸功於教練的付出，柔道教練莊雪吟、舉重教練林秀玲、射箭教練黃雅琳平日得緊盯學生晨操、專訓表現，假日還得帶領學生不斷練習體能與技術，給予精神與心靈上的支持，才能屢創佳績，為偏鄉學子開創體育之路。