嘉科實中近日辦理教師甄試，報名踴躍，競爭激烈。（嘉科實中提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義科學園區3月動工，台積電先進封測廠也預計5月動工，國立嘉科實驗高級中等學校今年參加嘉義區高中職免試入學招生，招收90個名額，因應9月開學，近日辦理教師甄試，招考高中部5名、國中部3名，有800人報考，競爭非常激烈。

嘉科實中指出，該校今年8月1日正式成立，首屆國中部招生熱烈，超過原訂3班80個名額，4月16日已完成新生抽籤，將在長庚科大嘉義分部上課；首屆高中部招生3班90個名額，將在嘉義大學新民校區上課。

因應9月開學，第1次教師甄試有350人報考，已錄取4名國中部教師；第2次教師甄試有800人報名，將錄取國、高中各3名、5名，有80人進入4月28日的複試。

嘉科實中表示，該校獲行政院國科會編列預算22.9億元在科園區新建校舍，打造兼具人文美感與智慧科技的鑽石級綠建築，工程正在招標，預計今年中動工，2026年115學年度完成第1期校舍，國小、國中及高中部學生全部移回校區上課，2027年116學年度校區全部完工。

嘉科實中今年首屆招生，高中部借用嘉義大學校區，兩校簽署策略聯盟。（嘉科實中提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉科實中校長林怡慧表示，今年8月招生後，借用嘉義大學新民校區上課，嘉大提供圖書館、運動場地及專業實驗室等資源，教授協助多元選修、彈性課程開設等，學生共享優質的大學環境與資源，開啟高中與大學合作新關係。

少子化衝擊嘉義區高中職校招生日益嚴峻，台積電來嘉義已掀起明星高中搶生「暗」戰，使得嘉科實中首屆高中招生更備受矚目。

嘉義市北興國中校長張澤仁指出，嘉中、嘉女是辦學績效有目共睹，嘉義市大環境相對優質，且北興與嘉中是長期盟友，加上學生有同儕情感，目前資優班學生多首選嘉中、嘉女。

嘉義女中代理校長連珮瑩說，新學校有其號召力，但嘉女辦學成績是長期累積下來，有口皆碑，且近年來因應新課綱不斷提升軟實力，在師資能力、人力是充裕的，且與中正大學、嘉義大學、台積電合作開課，為學生開拓多元豐富的資源。