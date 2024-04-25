23歲新生代女歌手李芷婷昨（24日）在限時動態拍一段短片，因沒穿內在美而引起討論；對此，李芷婷坦言被人說激凸不太舒服，回應：「激凸是正常的生理現象」，

李芷婷在《聲林之王》、《2019中國好聲音》、《全明星運動會》等節目一戰成名，個性直率的她，樂於與粉絲分享生活，24日她吃栗子酥時拍了限動，畫面中，李芷婷隨興綁馬尾，戴著黑框眼鏡，身穿紫色細肩帶服飾，胸前凸起兩點。

事後，李芷婷收到很多男網友的訊息，內容都是「激凸了」、「手要遮著」、「A罩杯 B罩杯」、「深夜福利」等；李芷婷認為說她激凸的人，或許只是善意提醒、說者無意，但對她來說，心裡還是有點不太舒服，「因為我認為女生在家不穿內衣很平常，出門在外選擇不穿內衣也很正常，不穿內衣是自己的選擇，就跟晚餐我想選擇什麼菜色、想穿什麼衣服一樣。」

李芷婷回應男網友說她激凸。（圖／threads@李芷婷）

李芷婷繼續分享自身觀點，不穿內衣根本不需要特別被提出，或是叫她遮住，「因為激凸是正常的生理現象」。李芷婷尊重每個人都有權利表達觀念，「我知道一定會有人說：『你自己要露的還不怕別人評論？』」，那她想再表達一個想法：「如果今天穿上內衣讓我有束縛感，為什麼要因為害怕眼光而強迫穿上？」、「如果我已感到無所謂，又何不脫下束縛自在的生活就好？」