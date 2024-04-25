日圓雖已很便宜，但日圓匯價卻一再破底，日圓兌美元匯價再次跌破155，法人表示，未來日圓恐有貶值空間，不過，若過速貶，日本央行即會干預。

野村資產管理日本策略價值協管基金經理河野光成（Mitsunari Kawano）預期，今年日圓兌美元約會在150~160之間整理，如美國經濟強勁，美國聯準會沒有升息的話，日圓會慢慢地貶值到1美元兌160日圓，若日圓持續貶破160，因日圓一下子貶幅過大，相信日本央行會進場干預。野村投資團隊預估日本央行在今年下半年可能會有二次升息機會，每次一碼、共二碼。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊投資長桑娜．德賽認為，多數成熟國家在停止升息一段時間之後，可望將在今年陸續啟動降息，日本將是此波降息潮中的例外者，日本央行在今年3月結束負利率後，預期7月份可能將繼續升息15個基本點，不過，在日本央行的長期寬鬆、通縮風險與升高的債務負擔下，預期升息步伐將是漸進的，未來一年政策利率大約在0.75％左右。富蘭克林證券投顧進一步表示，由於日本升息進程緩慢使其與其他成熟國家的利差仍大，因此對日圓的提振效果可能有限。