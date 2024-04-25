北市大同區南京西路一處工地，去年8月發生一起工安意外，陳姓工人更換緊急照明設備時，遭電擊跌落人字梯，經送醫搶救仍宣告不治。檢察官認定李姓包商負責人、辜姓工地工頭，未依規定切斷電源，再指示工人穿著絕緣防護設備施工，而導致意外，依過失致死罪、職業安全衛生法起訴2人。

李姓包商承攬建設公司水電工程，辜姓工頭負責管理現場、監督等工作，去年8月28日上午指派陳姓工人更換地下4樓天花板上的緊急照明燈，陳姓工人更換LED型式緊急照明燈，因電擊失去意識，跌落鋁梯，因心胸併心包積血死亡。

李姓負責人否認犯罪，並稱施工前會對勞工進行安全宣導，若有可能影響到其他工人，才會進行斷電，而辜則稱，每天都會給工人一張危害告知單，工人應該自己要注意安全。

勞檢處的職業災害檢查報告書，認定雇主對於緊急照明設備更換作業，有導致感電之虞，未停止送電，且未指示工人要配戴安全帽以及絕緣防護具。檢察官依報告書，認定李、辜2人涉犯過失致死罪，起訴李姓包商老闆以及辜姓姓工頭，另承包公司依職業安全衛生法科以30萬元以下罰金。