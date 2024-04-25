大陸央視新聞用戶端25日報導，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平4月22、23日視察重慶期間，也於23日到位於重慶市沙坪壩區的陸軍軍醫大學視察，強調要深入貫徹新時代強軍思想，全面落實新時代軍事教育方針，面向戰場、面向部隊、面向未來，提高辦學育人水準和衛勤保障能力，努力建設世界一流軍醫大學。

中國人民解放軍陸軍軍醫大學，也是第三軍醫大學，前身可追溯到建於1937年的國立中正醫學院，是軍隊「2110工程」重點建設院校之一，坐落重慶。是一所醫學類高等教育院校，主要面向陸軍、火箭軍、武警部隊培養醫療衛生軍官和文職人員，下設基礎醫學院、軍事預防醫學系、藥學與檢驗醫學系、生物醫學工程與影像醫學系等，開設有臨床醫學、基礎醫學、預防醫學、口腔醫學、藥學、護理學等11個本科專業。

習近平是23日上午9時45分許，到陸軍軍醫大學，首先瞭解大學基本情況和戰場醫療救治重點學科情況，察看戰傷急救器材和學員操作演示。陸軍軍醫大學稱，該校有著光榮歷史傳承，在長期辦學實踐中形成了高原軍事醫學、戰創傷醫學、燒傷醫學等鮮明特色和優勢。2017年調整組建以來，大學堅持姓「軍」為戰，推進創新發展，出色完成軍事鬥爭衛勤保障、新冠疫情防控等一系列重大任務。習近平對陸軍軍醫大學建設和完成任務情況給予肯定。

習近平接見陸軍軍醫大學官兵代表時強調，陸軍軍醫大學是共軍醫學類高等教育院校，是全軍衛勤力量體系的重要組成部分。要堅持立德樹人、為戰育人，深化教育教學改革，培養德才兼備的新時代紅色軍醫。要大力推進特色醫學科研創新，鞏固傳統優勢，搶占發展前沿，勇攀軍事醫學高峰。要加強衛勤保障各項建設，有力服務部隊戰鬥力，服務官兵身心健康。

習近平強調，要落實全面從嚴治黨要求，加強中共黨的創新理論武裝，抓好黨紀學習教育，持續深化醫療衛生行業整肅治理，確保大學高度集中統一和純潔鞏固。要狠抓依法治校、從嚴治校，嚴格教育管理，做好抓基層打基礎工作，激發全校師生員工幹事創業積極性，齊心協力開創大學建設新局面。