川普正為打封口費官司忙得不可開交

就在美國前總統川普打封口費官司，忙得不可開交之際，現任總統拜登卻悄悄超車，無論在選舉人團或普選上，都險勝對手。

《每日郵報》（Daily Mail）24日報導，號稱有高準確率的「堆疊數據策略」（Stack Data Strategy）所做的民調結果顯示，儘管川普獲得博彩公司青睞，但拜登可望獲勝。根據新民調，在11月舉行的美國總統大選中，拜登將獲得287張選舉人團票，而川普則將獲得251張。近年它所採用的多層次回歸與事後分層加權（multilevel regression and poststratification，MRP）模式，更可靠地預測了選舉結果。

拜登今年稍早宣布競選連任，並贏得足夠支持，以獲得民主黨提名。而川普經正式提名後，也將成為共和黨候選人。在11月5日的美國總統大選中，兩人將爭取按人口分配給各州的選舉人團選票，而他們需要 270票才能獲勝。

這次選舉的重點很可能會集中在一連串關鍵的決戰州（battleground state），民調顯示，儘管拜登在亞利桑那州、賓州和威斯康辛州領先，但差距還不到半個百分點。只要川普在賓州翻盤，他就能贏得總統大選。