柯文哲音樂劇模仿黃國昌。（陳俊吉攝）

柯文哲參與《倒垃圾》音樂劇，其他互動模仿他招牌動作（陳俊吉攝）

賴佩霞劇中與柯文哲有逗趣互動。（陳俊吉攝）

民眾黨主席柯文哲跨界參與全民大劇團音樂劇《倒垃圾》演出，25日與去年也一度以郭台銘副手之姿參與過總統大選的賴佩霞等演員出席彩排記者會，柯文哲現場演出一段類似老人操的唱跳，還模仿蘇貞昌的招牌語「衝衝衝」、黃國昌的口頭禪「太離譜了」；他受訪時表示：「從答應接演的第一秒從就開始後悔，一路後悔到現在！」還放話回去要把當初接案的副秘書長徐甫「宰了」。

柯文哲劇中就是演柯主席本人，他表示，要同時又唱又跳又要記得歌詞，真的要很專業性，尤其進劇場第一件事就是從暖身操作起，直呼「太痛苦了」，並說自己連騎「一日雙塔」都沒有暖身，發現這真的是辛苦的行業，還有相當高的專業門檻。坦言自己練了很多次，編導謝念祖則爆料他今天還提早到場，在後台大概重複練了3、40次。

柯文哲說，他來演出最主要目的是了解一個行業，畢竟過去都只從電視上看，「對我來講就是學習的旅程！」被問當初接戲抱持的心情？他自曝：「是副秘書長接的，他們講好才來告訴我！整老闆當然很開心啊！」至於還模仿蘇貞昌、黃國昌，他則說「他們叫我演什麼，我就演什麼」。謝念祖還開玩笑說會再看有什麼其他角色可以讓柯主席模仿一下，以後就可以接郭子乾的案子。至於票房如果不錯是否以後會斜槓？柯文哲嘆氣表示：「再講啦！」賴則接話：「這難講，舞台是非常迷人的！」

賴佩霞誇柯文哲音準有變好，為他打幾分？「勇氣100分！其他還有很大的成長空間！」表示要給予柯高度肯定：「他真的不容易！」覺得他應該還有很多潛力，也有很多特色。她被問又從政治回歸演員角色心情，笑回：「我有到政治嗎？只有維基百科那幾行字而已，我比較多在觀察，演員本來就比較多在觀察這部分。」

賴佩霞說，劇團講究合作，所有演員之間的情感是相互丟的，「我給你回應、你沒有給我好的回應，我就死在那裡，是一個彼此互相堆疊，大家看的是彼此情感交流。好的演員在台上情感都是真的，真的情感才能動人。我們也有情感交流，我給了很多情感，他就是很自然接收，就愣住！」柯也坦言「愣住是真的」，如果演出時忘詞？「我已經想好解決辦法，我只知道那一段要講什麼就好，其他自由發揮，比較辛苦是要跟我對戲的人，他們都會接」。

被問台北市議會將針對柯文哲任內北士科T17、18地上權案和京華城容積案成立議會專案調查小組，柯拒答並說「問一下跟劇場有關的」，劇團也頻跳出來強調「與主題無關的不要趁機偷渡」。