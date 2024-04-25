嘉義市春季藝術盛會「走走春生活實驗節」，是將大型戶外藝術裝置與在地社區結合，融入生活之中，去年活動以圓林仔社區的生態地景、社區特色、藝術展覽為主軸，受到民眾的歡迎。今年「走走春生活實驗節」將於4月27日至4月28日在嘉義市大溪社區熱鬧開幕，嘉義市長黃敏惠24日晚間受邀提前為活動開箱並點燈，與社區大小朋友們一到造訪這場集結科技藝術、市集表演、工作坊等元素的春日盛會，沉浸在農村春季的獨特魅力之中。

嘉義市春季藝術盛會「走走春生活實驗節」將在大溪社區熱鬧，嘉義市長黃敏惠24日晚間提前為活動開箱（圖片來源：嘉義市建設處提供）

黃敏惠表示，延續去年度「走走春生活實驗節」的好評，今年活動選擇大溪社區舉辦，期望藉由大型活動與農村社區的場域進行結合吸引民眾踏入社區，為社區引入人潮，進行社區的文化特色與產業宣傳，並從各項活動，如市集、表演、工作坊開啟民眾對嘉義生活圈的不同想像，成功創造嘉義市夜間經濟。

榕樹的多色線條結構為活動現場點綴繽紛色彩（圖片來源：嘉義市建設處提供）

嘉義市建設處長田長沛指出，六組風格獨特的創作者設計的大型戶外裝置藝術是本次活動的一大亮點。從昆蟲的動態燈飾到榕樹的多色線條結構，從遊樂場的水管蟲蟲到仿生動物軀幹，每一件作品都將帶給您耳目一新的感受。而這些作品將於4月27日開幕後至5月12日下午3時30分至9時開放參觀，讓您有更多的時間深入體驗大溪社區的美好。

創作者將大溪社區的在地元素融入他們的裝置展品中（圖片來源：嘉義市建設處提供）

今年的「走走春生活實驗節」共邀請了六組獨特風格的創作者，將大溪社區的在地元素融入他們的裝置展品中。從百年八井到遍地的稻田，從成群的候鳥到水環境教育園區，每一個元素都將成為他們創作的靈感來源。4月27日至28日，活動開幕的同時，將邀請台灣樂壇的知名音樂人和當地傑出的表演團隊帶來演出。其中包括R&B 新世代代表人物Linion、知名偶像歌手呂植宇、音樂組合好樂團、獲金曲獎肯定團體「張三李四」主唱 O.J，以及今年榮獲演出團隊小事製作與白晝之夜最受歡迎演出團隊「網球文化復興」，以音樂陪伴民眾在春日的陽光下感受音樂的力量。

「走走春生活實驗節」將於4月27日開幕後至5月12日下午3時30分至9時開放參觀，歡迎民眾來此深入體驗大溪社區的美好。（圖片來源：嘉義市建設處提供）

嘉義市建設處表示，活動期間除了除了精彩的演出，也結合大溪社區特色，舉辦實驗工作坊，從米菓手作到晶蔟寶石皂，從艾草薰香DIY到親子互動，每個工作坊都來意想不到的驚喜。此外，展區也擴增實境技術(AR)應用於展品之中，將地方特色轉化成AR動畫、地圖、濾鏡，讓民眾透過數位互動內容，深度感受大溪社區的魅力。同時，為了將永續發展實踐於生活中活動結束之後，所有的帆布背板、廣告看板，都會重新裁切製成「環保購物袋」分送給民眾，減少塑膠袋使用，而舞台木棧板以及水管裝置藝術皆可以循環再使用，為環境永續儘一分心力。歡迎市民好朋友4月27日至5月12日帶著家人、朋友，在夜晚放鬆身心感受比冷氣更涼爽的自然風，比夏日更溫暖的人情味，一起參與這場藝術饗宴，聆聽音樂、逛市集，讓藝術為生活療癒。