引領全球股市近一年飆漲的美國AI相關公司近期股價已現疲態，即使交出亮眼的財報，看起來萬事都好，在高到嚇死人的「本夢比」下，已很難再激起投資人追價意願，一點點不如預期就引爆龐大賣壓，呈現「利多出盡、利空暴跌」走勢，4月18日暴跌逾23%的美超微(Supermicro)從今年3月8日歷史高價1229美元至4月24日收盤754.72美元，短短一個多月跌幅達38.59%，Nvidia亦從3月8日的974美元下跌至4月24日的796.77美元，跌幅約18.2%，至於扮演AI需求推手的Meta亦因「發展AI人工智慧比想像得還要花錢」，保守的財測致使盤後股價重挫約15%，股價下探420美元。

從美超微(Supermicro)、Nvidia到Meta股價走勢顯示，愈來愈多投資人認為，歷經一年的「夢幻想像」飆漲，AI相關公司交出比預期好的業績是應該的，在美國通膨數據居高不下、不知何時才會降息之下，即使是「錢景耀眼」的AI個股，已不再是擁有高回報率的投資標的，宛如當年的網路股，網路時代真的來了，網路股的股價也只能擁有合理本益比。

雖然台灣AI相關公司目前股價多呈現高檔有撐，市場擔心，若領漲的美國AI公司股價無法擺脫跌勢，台灣AI相關公司股價恐連帶面臨修正壓力。

不過，相較於AI股股價表現不佳，儘管Tesla上季財報交出難看成績單，但因公司全新平價電動車將提前生產出貨，24日收盤股價大漲12.06%，以162.13美元作收，擺脫今年以來跌跌不休的頹勢，之前受客戶庫存調整影響的德州儀器及分離式元件大廠、德微(3675)母公司達爾近期股價亦因營運逐漸擺脫谷底而緩步走揚，資金是否撤離漲多的AI股，開始轉向低基期、迎向復甦的產業公司，值得投資人觀察。