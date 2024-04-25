準總統賴清德今（25日）上午親自公布第六波內閣人事，總統府秘書長潘孟安、國安會祕書長吳釗燮、外交部長林佳龍、國防部長顧立雄、陸委會主委邱垂正、退輔會主委嚴德發、國安局長蔡明彥、海基會董事長鄭文燦。對此，國民黨立委謝龍介表示，賴清德是固執的人，外交上的確是走蔡英文的「斷交路線」，但是兩岸路線就與蔡有點不一樣，陸委會由副主委邱垂正扶正，應該不會有大開大闔大交流，但會有適度開放、在經濟發展上的交流，這一點可以給予肯定。

對於賴清德的國安團隊被認為是「蔡規賴隨」，知中派的邱垂正接掌陸委會是不是想對北京釋出善意？國民黨立委謝龍介今（25）日受訪時表示，賴清德是一個很固執的人，在還沒就職以前講過的話，賴會極力去實現，既然賴清德講過會走蔡英文路線，那確實就能在國防、外交上看到是蔡英文路線，也就所謂的「斷交路線」。

海基會副董事長邱垂正出任陸委會主委。(杜宜諳攝)

至於兩岸路線，謝龍介認為，賴清德跟蔡英文有一點點差異，從海基會副董事長邱垂正接任陸委會主委之後，兩岸應該不會大開大闔大交流，「但是會有適度的開放，會有以經濟發展為基礎的交流」，這點他要給予賴準總統肯定。