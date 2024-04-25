周日（28日）農曆3月20日是註生娘娘誕辰，不少求子的人都會在這天前往廟宇祭拜祈福，命理師柯柏成指出，很多情況並非註生娘娘不給子嗣，因為求來的很可能都是冤親債主，若想結善緣有3大布施方向，以對象來說，除了布施給兒童青少年性質的社福團體，「投資報酬率」最高的其實是老人社福機構。

柯柏成在臉書粉專發文指出，在傳統的民俗信仰中，古代屬於勞力密集型的農業社會型態，生兒育女、繁衍後代是頭等大事，尤其是王公貴族還關係到權位經濟利益，因此產生了註生娘娘這樣的神祇，每到祂的誕辰，就會有不少求子的人前往廟宇祈福。不過柯柏成提醒，無論如何準備供品，都很難得到真實助益，只要依循廟方建議即可。

柯柏成表示，按照淨空老法師的指導，子孫有緣來投胎，只有4種情況：報恩、報怨、討債、還債，如果過去沒有結下好因緣，很可能求來的是冤親債主來討債報怨，所以並非註生娘娘不給子嗣，而是明白當事人會過得更辛苦，不如就讓排隊的冤親債主緩一緩。

柯柏成指出，若想結善緣，只有3個布施方向：財布施、法布施和無畏施，以對象來說，大部分人認為，既然是求子，自然是布施給兒童青少年性質的社福機構，不過已故國學大師曾仕強教授認為，首要布施的對象應該是老人社福機構，因為老人距離投胎的時間點以正常狀況下來說最近，結善緣的「投資報酬率」最高。

最後，柯柏成表示，生育困難的夫妻除了在醫學上盡人事之外，向註生娘娘祈願時，不妨如實稟告自己在老人社福上的布施狀況，即便是單純的財布施也很好，但因緣會稍淺，如果能擔任義工，這樣的布施就更為直接，因果的感應也會相當快速。

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