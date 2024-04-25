立法院司法及法制委員會25日排審國會改革相關法案，朝野立委針對院會國是論壇存廢進行討論。民進黨立委陳俊宇點出，國是論壇延宕議案處理時間，沒太大效益。立院祕書長周萬今表態，國是論壇的設立有其緣由，他個人認為並非不好的機制，它就像一個疏洪道，委員可以藉此反映各個選區民意、政見等。

國民黨立委日前二度以「散會動議」，終止民進黨籍召委鍾佳濱所排審的民進黨國會改革案後，今日會議上午順利完成提案說明、機關報告、詢答等程序，鍾裁示下午2時繼續開會，然是否會再次發生動議之亂，也待觀察。

上午討論時，陳俊宇提及對於國是論壇的必要性感到非常懷疑，院會時每個委員站在台上獨自講3分鐘，有時發言內容和政策、時事沒有相關，讓官員在台下從9點枯等到10點，延宕議案處理時間，沒太大效益。

陳俊宇說，根據立院書面報告，當初設置國是論壇在於提供委員更多發言機會，讓委員能夠自由發表政策、反映民情或對時事進行評論，但現在早已進入網路媒體時代，委員有相當多元的發言管道，詢問周萬來是否認同國是論壇走入歷史。

周萬來表示，國是論壇從第二屆開始，有其背景，當時是因為時常有委員藉由議事錄發言，做偏主題發言，所以有委員在預算審查時提出，才有這個機制設計。長期以來，有滿多委員和外界希望廢除國是論壇，但他認為國是論壇是一個疏洪道，不認為它一定是不好的機制，委員可藉此反映各選區民意等。

周萬來指出，美國制度是1分鐘演說，立院3分鐘制度是延伸過來的，他個人沒有說一定不能廢，只是說它有機能在。

國民黨立委林思銘後續質詢時，也談到國是論壇存廢問題，指委員在這1個小時內對政府機關提出建言、看法，真的會延宕議事？

周萬來說，他個人比較保留，他知道也有資深助理希望廢除國是論壇，但他認為國是論壇是疏洪道的功能，給委員3分鐘對外闡述主張等。

林思銘表示，國是論壇增加委員監督能量，是一個很好的機制，不曉得執政黨立委竟然認為要把它廢除？怕什麼？大家把相關時事、重要政事，在國是論壇提出自己的看法和建言，增加監督能量，正面且有意義，廢除是自我閹割，這樣的修法非常不恰當。