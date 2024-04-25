台南市今年慶祝「台南400」，鄭成功祖廟擴大各項祭祀活動，28日將舉辦3000人的春祭兼中樞祭典，年底將辦創廟362年來最大遶境儀式，台南郵局8月16日將推出「400年第1張」鄭成功400年誕辰紀念郵票，28日先發行限量1200份的「紀念福袋」，信徒只要添1000元香油錢，就可領取，當天還會加蓋鄭成功紀念郵戳。

台南400年始於鄭成功開台，鄭成功祖廟今年將有一連串大型慶典活動，首場28日春祭結合中樞祭典舉辦，邀請包括日本、馬來西亞、菲律賓與大陸等3000多名中外信徒參加，共有70個宮廟團體、百尊神明同祀，由行政院副院長鄭文燦主祭。

台南郵局與鄭成功祖廟合作，預計8月16日發行鄭成功誕辰400年紀念郵票，28日祭典單日將在廟內設立臨時郵局，發行1200份鄭成功專屬福袋，包括郵摺、個人化郵票、台南400御守鑰匙圈與台南400紀念提袋，現場還有鄭成功像的紀念郵戳，為當日限定戳章，活動結束即報銷。

鄭成功祖廟12月8日舉辦「成功大遶境」，包括台南市4大媽祖廟正統鹿耳門聖母廟、鹿耳門天后宮、大天后宮與安平開基天后宮，天壇與民權路大上帝廟、永華宮與華山殿等大型宮廟都將與會。主委鄭有懋表示，這是創廟以來最大的遶境。

台南郵局的鄭成功福袋28日限量供應，福袋的4項禮品25日先在鄭成功祖廟大殿供桌前祭拜祈福。（程炳璋攝）

台南郵局人員25日到鄭成功祖廟，將福袋內4大紀念品過爐，象徵賦予祈福神力。