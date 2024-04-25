以雙胞胎男團「2moro」出道的男星郭彥甫，近年淡出演藝圈潛心藝術創作，今（25）日稍早在社群透露，上周五突感到頭昏腦脹，之後更開始想吐，當下也打不了電話，只好跌跌撞撞自己按電梯下樓後，才有人幫忙叫救護車。

郭彥甫上周五到台東度假突發生緊急意外，他在社群表示，「當天半夜5點多，突然感到頭昏腦脹，原以為是在夢裡坐雲霄飛車，後來張開眼睛發現整個天在旋轉，不停旋轉，越來越快，很像座咖啡杯失速停不下來，然後開始想吐，頓時感到非常恐慌，想打電話到櫃台時幫忙叫救護車拿起電話看不了字，就是一直跳一直轉，跌跌撞撞之下按電梯下樓請櫃檯叫救護車。」

到了醫院做各項檢查，也不知過了幾小時，被醫生診斷是「耳石脫落」，想打電話聯繫老婆，卻因為眼球無法辨識而打不開手機，躺了十多個小時才被老婆透過手機定位才知道他在醫院，郭彥甫雖然現在狀況已經好很多，但突如其來的意外也讓他原本要出國的行程被迫暫停。

最後，郭彥甫提到，耳石症好發於40歲之後，尤其女性居多，沒有一個確定的好發理由，有可能來自於壓力、熬夜、老化、睡姿不良、長期姿勢不良導致，「與初期中風有點類似，在不確定病因前最好迅速就醫為上策。」