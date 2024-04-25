不少人家裡都有一台大同電鍋，連鎖通訊零售商「神腦國際」分享大同電鍋4個妙用，包括復熱麵包、消毒烘乾餐具、麵糰發酵、炒菜等，許多網友看了嘖嘖稱奇，並大讚大同電鍋雖然無法做炸和烤類的料理，但光用蒸、煮、炒就能出一桌菜了，真的很好用。

神腦國際於YouTube頻道指出，大同電鍋不只用於煮飯、燉湯和蒸包子，還可以用來復熱麵包、消毒烘乾餐具、麵糰發酵、炒菜等。以復熱麵包來說，冰過麵包口感和剛買回來有差異，可在大同電鍋底部鋪一層烘焙紙或鋁箔紙，不用加水，放入麵包按下加熱鍵，跳起來就能吃到口感鬆軟，像剛出爐的麵包。

消毒烘乾餐具部分，神腦國際表示，先將蒸架放在電鍋底部，接著將餐具疊在蒸架上，加入半杯水蒸10分鐘，利用高溫蒸氣幫助消毒，電鍋跳起保溫15～30分鐘，餐具就乾了，提醒若電鍋內的餐具較多，保溫的時間就要延長。

另外，在家想做麵包又沒有發酵激，神腦國際說，可用電鍋替代，先把電鍋蓋子蓋上，不須加水按下加熱鍵，跳起來後加入1／4的熱水，放入麵糰即可。

至於炒菜，神腦國際強調，外鍋必須是不鏽鋼304系列，在鍋底加入少許的油，按下加熱鍵，1分鐘後放入青菜拌炒，加入調味料、倒一點水後，蓋上鍋蓋20～30秒就可盛盤。許多網友看了4個妙用紛紛直呼很神奇，指大同電鍋雖然無法做炸和烤的料理，但光用蒸、煮、炒就能出一桌菜了，真的很好用。