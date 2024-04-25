據界面新聞報導，「五一」黃金周臨近，不少城市的飯店迎來預訂高峰。有旅客在小紅書、微博等社交媒體吐槽：「五一有時間計畫出去玩了，結果一查飯店價格翻倍」、「五一飯店溢價有點嚴重，真的住不起」。

提及飯店價格暴漲，很多人仍對去年五一小長假的「飯店刺客」記憶深刻。由於2023年「五一」黃金周是疫情後首個長假，民眾出遊需求井噴性釋放。當時甚至出現了「民宿現漲價毀約潮」、「經濟型飯店漲到上千元（人民幣，下同）」等反常現象。

今年儘管五一黃金周是旅遊旺季，但報復性出遊的成分有所減少。此外，飯店業客房總供給也在不斷增加，共同推動旅遊住宿市場降溫。

報導稱，包括北京、上海、杭州、青島、廈門等多個一線城市及熱門旅遊城市的飯店住宿價格，五一期間地理位置靠近景點、商圈的經濟型飯店價格低則近300元、高則約700-800元左右，破千元的飯店只佔極少數；中高端飯店價格相對平穩，不少房間的價位保持在500元-900元左右；部分奢華飯店甚至有價格走低的趨勢，旺季裡房價反而不如平日水平。

從預訂情況來看，三四線城市及網紅城市持續火熱。華住集團向界面新聞提供的數據顯示，截至4月23日，三四線城市如景德鎮市、呼和浩特市、汕頭市等飯店預訂率均比去年五一假期增加超10個百分點；成都、重慶等網紅城市飯店的預訂率比去年五一假期增加了3個百分點。

過去一年經濟型飯店價格飆漲，的確抬高了旅客住宿成本。財報顯示，整個2023年，錦江、首旅、華住旗下經濟型飯店平均房價分別為182.74元、196元和225元，門檻接近「2字頭」。而2019年，三家集團經濟型飯店平均房價僅為162元、167元和184元。

從今年「五一」房價來看，以北京王府井商圈、上海外灘景點等核心地段飯店為例，各飯店直銷管道報價顯示，5月1日-5月5日天安門／王府井附近的漢庭、如家等經濟型飯店價格多在740元-880元之間，僅漢庭北京天安門飯店價格偏高，一晚達到1130元。五一旺季過後的一周，上述飯店價格降至400元左右，漲價幅度約為一倍。

上海外灘附近的經濟型飯店數量眾多，僅如家飯店就有10家左右。5月1日-5日如家、莫泰等首旅旗下經濟型飯店價格低則500元-600元左右，最高的接近800元。而五一過後的淡季價格多數為200多元，高的不超過500元，整體翻了一到兩倍。