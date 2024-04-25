中正一分局，忠孝西路所37歲徐姓警員，今（25）日中午執行巡邏勤務時，領槍後突然走下地下室四樓，趁停車場停車場內無人，朝頭部舉槍自戕。同事聽聞槍聲，隨即趕抵查看，驚見徐員昏迷在地，隨即將他送往台大醫院進行搶救，目前尚未脫離險境。據了解，徐員近日有家庭糾紛，但是否為此原因，仍需進一步釐清。

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