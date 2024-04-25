「2024 RIIZE FAN-CON 'RIIZING DAY’ in Taipei」票價圖。（KKLIVE提供）

韓國新生代男團「RIIZE」是由SM娛樂於去年9月4日推出的男子團體，出道至今僅用短短7個多月的時間，獲得眾多重要音樂獎項的肯定，包括MAMA獎、Melon音樂獎等年度新人獎，日前宣布將舉辦世界巡迴「2024 RIIZE FAN-CON 'RIIZING DAY’」 ，台北站則確定要在6月15日於新北市工商展覽中心舉行，採全區實名制。

首張單曲專輯《Get A Guitar》發行首週即銷售超過百萬張，成為史上第2位出道專輯首週銷量突破百萬的男子團體，冬季單曲《Love 119》在發行不到一個月的時間內，也在Spotify上獲得了超過1000萬次的串流播放量，還被美國葛萊美列為「2024年值得關注的25位藝人」之一，是唯一上榜的K-pop男子團體。英國獨立搖滾專業周刊NME與美國告示牌Billboard亦分別將他們的歌曲列入「2023年最佳K-pop歌曲TOP25」。

面對未來，成員們在日前接受韓媒訪問時也展現了旺盛的企圖心與謙虛的心態。成員SUNGCHAN表示，他們的優勢在於每位成員都能呈現出色的舞蹈表演，未來希望透過更多作品展現出他們的聲樂實力。EUNSEOK則希望團隊能夠持續成長，彼此間的關心與支持永不改變，同時希望能透過音樂與更多人產生共鳴。

「2024 RIIZE FAN-CON 'RIIZING DAY’ in Taipei」將於6月15日於新北市工商展覽中心舉行，票價分為VIP＄6300 ／＄5519 ／＄3919、每人限購4張、全區實名制，4月28日中午12點於KKTIX全面啟售，更多相關詳情請鎖定KKLIVE TAIWAN官方臉書專頁。