悅榕集團1994年成立，旗下包括旗艦品牌「悅榕莊」（Banyan Tree）、悅椿（Angsana）、悅槤（CASSIA）、悅苑（DHAWA）等12個品牌，目前在全球20多國擁有逾70家酒店和度假村、逾60個Spa中心和藝品閣、及14個住宅等多元化產業版圖。

悅榕集團旗下品牌均獨具特色，如「悅榕庄」以浪漫私密見稱，「悅椿」注重親情團聚體驗，「悅槤」追求輕鬆自在，「悅苑」則強調活力與時尚，今年以越南濠莊度假酒店及將於6月開業的觀瀾島悅椿度假酒店為新區域焦點，首次來台推廣。

悅榮集團此次來台行程除了拜訪台北旅行同業外，也特別安排在台中潮港城舉辦的旅行同業推介會，共有百家旅行社參與，集結6家來自泰國、越南度假村的代表，目標全面介紹各度假村的特色設施及周邊景點，以引起台灣旅行社和旅客興趣。

悅榕集團對台灣市場的重視除體現在產品推廣方面，也體現在加強與旅行同業的合作關係。此次特地在台灣舉辦的推介活動，目標增進與台灣旅行社的合作，並提高各界對悅榕集團酒店獨特賣點的認知度，進一步鞏固在台灣市場的地位。

悅榕集團的泰國和越南酒店代表此次特地來台拜訪，這2個國家擁有豐富的旅遊資源，並分別入列2023年台灣人出境旅遊受歡迎的前5名目的地，顯示台灣旅客對泰國和越南旅遊的高度興趣，也突顯了悅榕集團對台灣市場的重視程度。

燦星旅總經理殳蓁蓁指出，燦星旅2023年5月10日起攜手台灣虎航，開通台北－普吉島直飛航線。作為悅榕集團台灣地區的總代理，燦星旅充分發揮旗下悅榕集團飯店的品牌優勢，積極推廣普吉島旅遊，去年成行率接近9成。

燦星旅今年再度攜手台灣虎航，自5月21日起的為期一年期間，每周直飛普吉島航班將增至3班，出發時間為每周二、四、六，共計144班。殳蓁蓁表示，這個成功的三方合作案例充分利用悅榕集團旗下酒店吸引力，共同拓展普吉島市場。