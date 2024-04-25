在議會通過後，該項政策最終仍需歐盟各個國家通過。該項新政策將徹底限制食品飲料公司、餐廳、飯店、線上零售商使用包裝的類型。

從2030年開始，歐盟將禁止一次性塑膠包裝，例如水果和蔬菜的包裝、快餐店的調味包、食品雜貨用的薄塑膠袋，以及飯店的小型化妝瓶或洗髮包。

各國還必須確保從2029年起，每年至少有90%的一次性塑膠瓶罐，能透過押金返還系統而被回收，希望有更多塑膠瓶罐被回收，而不是被丟入垃圾掩埋場。

從2030年起，飲料經銷商必須確保有10%的產品是採用可重複使用的包裝，但是酒類除外。外帶食品店必須讓顧客可以選擇攜帶自己的、可重複使用的咖啡杯或食品容器。

在2009年至2021年之間，歐盟每年的包裝廢棄物增加約25%，達到8400萬噸，且回收率跟不上這種成長速度。在不採取額外措施的情況下，歐洲的包裝垃預計將不斷攀升。

在該政策談判期間，工業界對這些規定進行大量的遊說，義大利和芬蘭尋求對當地工業的豁免。歐盟立法者最後取消了對酒類包裝、厚紙板和一次性紙包裝的禁止。

歐洲零廢棄物活動人士Larissa Copello說，最大的漏洞大多與紙包裝有關。

行業組織批評說，這項法律給成員國留下太多的迴旋空間，讓成員國自己決定如何實現目標，這將讓整個歐盟市場面臨複雜的、不同的措施和做法。