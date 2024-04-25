看到有人中樂透大獎或天外飛來一筆橫財，你是否也有些羡慕？風水專家龍吟師傅在《搜狐網》指出，偏財不同於正財，在命理上屬於隨機而來的財富，只要懂得運用風水的方法，其實可以提升自己的偏財運。

想要擁有強旺的偏財運，龍吟師傅分享風水7妙招如下：

▌身體要強健

首先要了解八字命理的偏財是否能被你利用，最簡單的方法是判斷一個人的身強身弱，只有那些身旺的人才能承受命中之財，偏財為自己所用，而身弱的人則會被財所累，偏財自然對你無用，為了催旺偏財，有必要另找他途。

▌隨身配戴吉祥物

依自己的八字命理，隨身攜帶一個開運吉祥物，以備不時之需，身旺之人可直接佩戴開光貔貅，因為貔貅喜歡金銀財寶的味道，經常咬回去取悅主人，具有旺財的功能，然而，那些身弱之人得依八字命理選擇符合自己的旺財吉祥物。

▌風水要有靠山

「人無橫財不富，馬無野草不肥」，許多人發現靠死薪水很難改變經濟狀況，而意外之財往往會帶來巨大財運，比如投資投機財富；在風水方面，擁有背靠非常重要，橫財往往透過特殊關係獲得，如果沒有貴人或其他人幫助，橫財注定會被錯過，因此檢查自己的家或辦公室以確保你有靠山很重要。

▌爐灶要換新

對於偏財運不佳的人，建議將家中爐灶換成新的，並重新裝修門窗，在風水方面，爐灶管財運，不可以破舊。

▌養綠色植物

最近一直覺得不順，可以在家裡養綠色植物或掛一些畫，這樣可以抑制霉運，用它來換換運氣。

▌住家放旺財助運物

除了有專催偏財的風水格局，或有些房子只旺偏財，你可以在財位放置一個旺財水晶或吉祥助運物，並將富貴竹放在桌子上，或在身上多佩戴催財風水物，與房間或辦公室的光線相匹配，這樣整個偏財運可以提高。

▌客廳不能空蕩蕩

客廳應該藏風聚氣，如果客廳相對空蕩蕩，有前後開口，並且有穿堂風穿過，那麼這樣的客廳多主不聚財，建議有大客廳或與餐廳相連的住家，在中間放置一些家具，形成良好的隔間，只要財運好，我們才能守得住。

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