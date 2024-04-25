日本海上自衛隊2架直升機近日在伊豆群島東方海域發生1死7失蹤的墜機事件。鹿兒島縣鹿屋市市長中西茂卻在自衛隊官員拜訪時，揶揄墜機事件是否能讓相關紀念郵票升值，引發市民投訴。日媒報導，中西茂為此已於24日中午赴海上自衛隊鹿屋基地，為此一不當發言道歉。

KYT鹿兒島讀賣電視台25日報導， 日本海上自衛官一行人23日訪問鹿屋市政府，送給中西茂一組郵票。這組郵票為鹿屋基地成立70週年的紀念郵票，部分郵票上印著的圖案，是4月20日剛在伊豆諸島海域發生墜機事故的海上自衛隊機型。收到郵票後，中西茂笑著說：「在墜機事故後立刻發行郵票，是不是能升值？」

報導稱，墜機事故剛發生不久，涉事飛機的搜索工作至今還在進行，中西茂在這種情況下做出上述發言，非常不妥。截至24日下午，鹿屋市政府收到多起投訴電話和信件。市政府發聲明稱，「已收回發言」，並已向日本海上自衛隊通報。中西茂24日為此赴鹿屋基地道歉。

中西茂回應表示，在有人死亡和失踪的情況下，這是一種不恰當且輕率的言論。由於郵票在事故發生後立即出售，我認為這能對銷售產生一些積極影響。我不顧後果的言論給大家帶來了不適，我真誠地道歉。