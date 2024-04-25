宜蘭縣蘇澳鎮一間落成不久的華廈，疑似建商施工不善變成「比薩斜塔」。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣蘇澳鎮一間落成不久的華廈，疑似建商施工不善變成「比薩斜塔」，不僅有倒塌風險，向建商反映後，竟用保麗龍撐住牆面草草了事！日前雙方協議共同委託土木技師公會製作鑑定報告，建商承諾的扶正計畫又變卦，預計下周用「便宜作法」解決。遂該大樓管委會向鎮長遞陳情書，鎮長李明哲表示會全力協助。

蘇澳新大樓施工不善成「比薩斜塔」，建商用保利龍撐牆居民氣炸。

去年10月剛交屋的華廈「晉讚賈天下」建案，共有28戶約12月入住，不到半年時間，於今年2月發現大樓往隔壁興建中的第二期建案嚴重傾斜；在管委會與建商多次協商下，對方承認屋體傾斜事實，雙方協議共同委託土木技師公會製作鑑定報告，報價單出來後，建商反口聲稱鑑價過於昂貴，有更便宜的方式解決。

其管委會代表江小姐指出，建商聲稱「便宜作法」的鑑定報告卻遲遲不見蹤影，連管委會欲請專業技師進行透地雷達探測，也是被百般阻撓，且承諾的扶正計畫預計下周就要進場執行，試圖掩蓋建築危機，故管委會緊急通報縣府，希望扣留建商二期建案的使用執照，但建管處要求提出鑑定報告，才能裁定是否為鄰損。

昨建商發函表示，基於商業道義將委託專業扶正廠商予以施工扶正，並同意支付全部相關費用，及負責將因施工受損的部分完成修復；預計下周安排廠商至現場確認狀況並盡速簽訂工程合約，屆時將通知管委會，請協助取得住戶同意書，以利扶正工程盡快入場施作，避免近期地震頻繁，導致傾斜狀況日益嚴重。

建商強調，部分委員切勿因己之利而誤導住戶，堅持採用個別住戶方案，影響其他住戶權益；且有持續與管委會保持密切溝通，並委託技師初勘2次，希望能盡快將該建物予以扶正。

江小姐表示，他們只想要公正的鑑定計畫及機密的測量來討論如何扶正大樓，而不是要建商水泥灌漿隨便敷衍了事，掩蓋真正的建築危機，讓住戶們住得不安心；若建商執意下周要進場執行扶正工程，將報警處理。